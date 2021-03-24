Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова ветерана смешанных единоборств Александра Шлеменко в адрес музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна.

Шлеменко раскритиковал рэпера, назвав его бесом. Нурмагомедов поддержал 36-летнего бойца, опубликовав пост в инстаграме. «Саша, все правильно. На самом деле ценности поменялись, и самое страшное в этом — дети. Детей чужих не бывает. Очень надеюсь, что у нас в стране появится какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов», — написал Хабиб в сторис инстаграма, прикрепив фотографию Шлеменко и его цитату о Моргенштерне.

Ранее стало известно, что Моргенштерн получил должность в «Альфа-Банке», став директором по работе с молодежью. Эту должность создали специально под рэпера, перед которым поставлена задача привлечь не менее ста тысяч новых клиентов.