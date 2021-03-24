Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет капитаном молодежной (U-21) сборной России по футболу в финальной стадии ЧЕ-2021, которая стартует сегодня, 24 марта.

Россияне начнут турнир 25 марта матчем в венгерском Дьёре со сверстниками из Исландии. Также в одной группе с ними сыграют команды Франции и Дании. В плей-офф пробьются две лучшие команды группы.

О наделении Облякова капитанскими полномочиями сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов во время пресс-конференции. Хавбек ЦСКА исполнял эти функции в отборочной кампании ЧЕ-2021. В нынешнем клубном сезоне 22-летний Обляков провел 2 матчей за армейцев и забил один гол. В ноябре прошлого года он дебютировал в форме национальной сборной страны, выйдя на замену в товарищеском матче с командой Молдовы (0:0).