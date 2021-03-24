Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел вошел в число пяти номинантов на звание лучшего футболиста российской премьер-лиге в марте.

В первом весеннем месяце Вендел провел четыре матча и отметился в них 3 (2+1) очками по системе «гол+пас». Оба мяча бразилец забил в ворота ЦСКА, что предопределило важную в турнирном смысле победу сине-бело-голубых — 3:2. Благодаря выездной виктории петербуржцы оторвались от армейцев в таблице на 8 очков. Ближайшим преследователем «Зенита» является «Спартак», отстающий на 4 балла.

Помимо Вендела, на звание лучшего игрока марта претендуют также форварды «Спартака» Александр Соболев и Джордан Ларссон, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме и нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, — сообщает твиттер РПЛ.

Лауреат будет определен по итогам совместного голосования болельщиков, экспертов РПЛ и телеканала «МАТЧ ПРЕМЬЕР».