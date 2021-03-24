Белорусская фигуристка Виктория Сафонова, отстраненная от чемпионата мира из-за положительного теста на коронавирус, отказалась от общения с прессой.

«На данный момент ни Виктория, ни ее тренер не дают комментарии», — сообщили Nevasport в пресс-службе Белорусского союза конькобежцев.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Стокгольме (Швеция). Сегодня, 24 марта, стартовали соревнования у женщин, но из-за коронавируса Сафонова не смогла принять в них участие.

Согласно правилам, заболевший спортсмен должен быть изолирован и не имеет права выступать на турнире, который проходит в формате «пузыря» со строгими ограничениями.

Ранее Сафонова выступала за Россию, но летом 2019-го года сменила спортивное гражданство. На прошлогоднем чемпионате Европы в Граце (Австрия) Виктория заняла 14-е место. Она должна была представлять Беларусь на чемпионате мира-2020 в Монреале, но его отменили из-за пандемии.