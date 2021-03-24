На заседании Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не согласовывать новые контракты с тренерским штабом Олега Знарка. Как сообщается в официальном твиттере московского клуба, о других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно.

Напомним, что «Спартак» под руководством Знарка уже второй сезон подряд вылетает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошломсезоне красно-белые проиграли московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в нынешнем сезоне «Спартак» в «одну калитку» в первом раунде проиграл ЦСКА (0-4).

В текущем сезоне в тренерский штаб Знарка входили Максим Соловьёв, Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Контракты с самим Знарком, а также с этими специалистами истекут 30 апреля 2021 года.

Напомним, что Знарок трудится в «Спартаке» с начала прошлого сезона. Ранее он возглавлял СКА и сборную России.