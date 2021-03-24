Французская фигуристка Мэ Беренис Мейте получила травму во время короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка каталась в пятой разминке. В ходе проката она упала, после чего досрочно прервала выступление и подошла к тренерам. Она получила травму ноги и приняла решение сняться с турнира. Каток она покинула в кресле-каталке.

На данный момент завершились выступления пяти групп участниц, впереди — сильнейшие разминки. В них выступят три россиянки: Елизавета Туктамышева, Александра Щербакова и Анна Трусова.

Прямая трансляция женской короткой программы доступна по ссылке.

Чемпионат мира проходит в формате «пузыря» без зрителей на трибунах с 23 по 28 марта.