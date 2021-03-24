УЕФА находит возможность отказаться от финансового фэйр-плей. Как сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери, вместо существующей системы появится принципиально другая схема, дающая клубам больше свободы при совершении сделок.

По информации La Gazzetta dello Sport, президент УЕФА Александер Чеферин готовится объявить об отмене ФФП уже в четверг, 25 марта.

Напомним, финансовый фэйр-плей функционирует с сезона-2011/12. Согласно этому правилу футбольные клубы не могут тратить больше определенных средств. Трансферный потолок высчитывается исходя из того, сколько клуб зарабатывает.