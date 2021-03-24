Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что главный тренер Андреа Пирло и португальский форвард Криштиану Роналду останутся в клубе.

«Криштиану останется в «Ювентусе», он неприкасаем. Кроме того, Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», — приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее СМИ писали, что у Пирло возник конфликт с президентом «Ювентуса» Андреа Аньели. Руководство туринского клуба рассматривало кандидатуры Зинедина Зидана и Массимилиано Аллегри в качестве замены итальянскому специалисту.

Также недавно стало известно, что Роналду хочет вернуться в мадридский «Реал», за который выступал на протяжении девяти лет — с 2009-го года по 2018-й.

«Ювентус» идет на третьем месте в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. Туринцы отстают от «Интера» (65) и «Милана» (59).