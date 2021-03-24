Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к участникам чемпионата мира, который сегодня, 24 марта, стартовал в Стокгольме (Швеция).

«Сегодня начался чемпионат мира по фигурному катанию. Хочу пожелать всем удачи и гладкого льда», – написала Загитова в историях своего «Инстаграма».

Напомним, открывает соревнования женская короткая программа, которая началась сегодня в 12:00 мск. Сборную России, выступающую в нейтральном статусе, представляют три спортсменки — Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Туктамышева каталась в шестой разминке под пятым номером и вышла в лидеры, безупречно исполнив программу с тройным акселем. Впереди выступление сильнейшей группы участниц.