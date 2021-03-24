Петербургский СКА на выезде встретится с «Динамо» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Игра будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» сегодня, 24 марта, и начнется в 19:30 мск.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент «армейцы» лидируют в серии со счетом 2-1. Первый матч петербуржцы проиграли дома с крупным счетом 1:4. Вторая встреча получилась менее результативной, но завершилась победой СКА — 1:0. Затем серия переместилась в Москву, где гости вырвали победу в овертайме 3:2.

Примечательно, что в регулярном чемпионате КХЛ команде Валерия Брагина ни разу не удалось одолеть «Динамо»: все четыре матча завершились в пользу москвичей.