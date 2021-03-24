Российская фигуристка Александра Трусова с серьезной ошибкой исполнила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка начала свое выступление с двойного акселя, затем исполнила сольный тройной флип. Третьим прыжковым элементом должен был быть каскад с тройным лутцем, но Александра приземлила его в степ-аут и не смогла прицепить второй прыжок.

Судьи оценили прокат Трусовой на 64,82 балла, на данный момент она занимает восьмое место.

Александра открывала последнюю разминку, сразу после нее на лед выйдет еще одна россиянка — Анна Щербакова. Затем выступят японки Каори Сакамото, Сатоко Мияхара и Рика Кихира, а также американка Брэди Теннелл. Третья представительница России Елизавета Туктамышева выступала в шестой группе участниц и показала безупречный прокат с тройным акселем.

Чемпионат мира проходит с 23 по 28 марта, спортсмены выступают при пустых трибунах. Произвольная программа женщин состоится в пятницу, 26 марта, в 20:00 по московскому времени.