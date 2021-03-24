Воспитанник СКА Владислав Цицюра дебютировал за армейский клуб в этом сезоне, а сейчас вовсю сражается в матчах плей-офф против московского «Динамо», несмотря на обильную конкуренцию в составе армейцев. В интервью Nevasport Цицюра вспомнил свою первую шайбу за СКА, а также рассказал, как едва не откусил себе язык.

– Владислав, расскажите, как начали заниматься хоккеем.

– В хоккейную секцию меня привели родители – в этом отношении я не отличаюсь от других. Сначала серьезных намерений не было: родители хотели приучить меня к какому-то делу, ответственности – чтобы я чем-то занимался на постоянной основе. Может, где-то хотели таким образом оградить меня от «улицы».

– Вы родились в Рыбинске. Как оказались в Санкт-Петербурге в системе СКА?

– Да, родился в Рыбинске, но жили мы там совсем недолго. Мой отец профессионально занимался футболом, и так сложилось, что семья оказалась в том городе как раз во время родов. Но большую часть времени мои родители жили в Москве. За год до окончания спортшколы, когда мне было 15 лет, поехал на просмотровые сборы в Санкт-Петербург. В результате меня оставили в системе СКА, и я остался жить в Петербурге.

– Для вас это первый плей-офф. Матчи сильно отличаются от регулярки?

– Игры плей-офф отличаются заряженностью на результат со стороны игроков всех команд. На этой стадии все одержимы одной целью – выиграть Кубок. В регулярке чуть иначе: у команд и игроков есть определенные текущие задачи – цели у каждого клуба свои. Кто-то их решает, кто-то – нет. Но в играх плей-офф мотивация игроков и движение к одной общей цели зашкаливают.

– Есть ощущение, что СКА может прибавить в этом плей-офф?

– Определенно, у команды есть потенциал. В любом случае, мы должны показывать свой лучший хоккей в каждой игре. Без этого до вершины не добраться.

– С кем из игроков СКА удобнее играть в одной тройке? По ощущениям, с Подколзиным у вас неплохая связка.

– Так сложилось, что мы с Васей вместе набирали очки. С молодыми ребятами легче нахожу общий язык, да и вне хоккея больше тем для общения.

– Помните свой первый гол в КХЛ в матче против «Сочи»?

– Отлично помню этот момент: Никита Чибриков набрасывал на ворота, но попал в игрока – шайба отскочила, я с разворота бросил и попал вратарю «в домик».

– Почему пока не получается отличиться в домашних матчах?

– Буду стараться исправить эту статистику.

– Кто был вашим любимым хоккеистом в детстве?

– В детстве я смотрел хоккей, наслаждаясь игрой. Пристально не следил за конкретными игроками, поэтому выделить кого-то одного не смогу.

– Часто ли смотрите матчи лучших хоккеистов мира? Чью игру считаете эталоном сейчас?

– Как центральный нападающий выделю своего коллегу по амплуа – Сидни Кросби. Он одинаково хорош как в атаке, так и в обороне. Считаю его игру в центре эталонной.

– Какие качества хоккейного мастерства вы считаете своим козырем и над развитием какого компонента нужно поработать?

– Конечно, мои сильные и слабые стороны лучше видны тренерам и партнерам по команде, но для себя отмечу игровое мышление и скорость. Пожалуй, это мои главные козыри. Я не обладаю большими габаритами, однако, совершенствуя игру с шайбой, можно это компенсировать. Сейчас именно этому компоненту я уделяю дополнительное время.

– Позиция центрального нападающего знакома с детства?

– В детстве попробовал себя даже в защите, но со временем определился с позицией центрального нападающего. Однако могу сыграть в нападении и с краю, если того требует тренер.

– Ваша статистика по детско-юношескому хоккею разнообразна — есть сезон, где больше очка за игру, а есть намного меньше. С чем связана нестабильность?

– Если честно, особенно не следил за своей статистикой в то время и на том уровне, чтобы оценивать стабильность или игровые показатели. В один момент уделял внимание катанию, в другой больше работал над техникой. Какой-то сезон мог оказаться удачнее предыдущего. В этом детский хоккей отличается от игр на взрослом уровне – там мы учились быть профессионалами.

– Валерий Брагин знаменит своим доверием к молодежи. Ощущаете это на себе?

– Безусловно, ощущаю доверие тренеров, стараюсь его оправдывать в каждом моменте, играть на высоком уровне.

– Четыре года назад про вас написали, что вы якобы откусили себе язык в одном из матчей МХЛ. Что там случилось? Что осталось после той травмы?

– В игровом моменте перед столкновением я не увидел игрока, немного пригнулся и удар пришелся плечом мне в лицо. Язык откусил не полностью, но приятного мало. В процессе восстановления основные неудобства были связаны с питанием, но сейчас о травме напоминает совсем небольшой шрам.

– Как в хоккейном сообществе восприняли недавний трагический случай с игроком «Динамо» СПб Файзутдиновым?

– Очень тяжелая ситуация, несчастный случай. Уверен, не только хоккейное сообщество, а вообще все люди, узнавшие об этом, прониклись этой трагедией. Мы скорбим и выражаем соболезнования родителям Тимура.

– Как вы проводите свое свободное время?

– Если появляется свободное время, стараюсь уделить его своей девушке. Могу поиграть в компьютерные игры. Еще у нас есть собака – общение с ней здорово помогает отвлечься от нагрузок.

Интервью Nevasport с защитником СКА Виктором Антипиным