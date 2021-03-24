Российская фигуристка Анна Щербакова безупречно исполнила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка начала свое выступление с двойного акселя, затем прыгнула сольный тройной флип и сложный каскад из тройных лутца и риттбергера.

судьи оценили прокат Щербаковой на 81 балл, на данный момент она занимает первое место.

Анна выступала под вторым номером в последней разминке, после нее на лед выйдут японки Каори Сакамото, Сатоко Мияхара и Рика Кихира, а также американка Брэди Теннелл.

Ранее выступили еще две россиянки. Елизавета Туктамышева каталась в шестой группе участниц и показала безупречный прокат с тройным акселем. Александра Трусова выступала перед Щербаковой и сорвала каскад с тройным лутцем.