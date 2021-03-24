Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов начал обсуждение нового контракта с клубом.

Как сообщает The Athletic, в США прибыл агент 23-летнего хоккеиста Пол Теофанос, он будет лично вести переговоры.

Напомним, в июле 2020-го года Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой». Кирилл входит в число претендентов на «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона.

В текущем сезоне Капризов отыграл 30 матчей регулярного чемпионата НХЛ. На его счету десять шайб и 15 результативных перед, показатель полезности — «+5». Россиянин лидирует в гонке бомбардиров среди новичков, опережая Тима Штюцле из «Оттавы» на шесть очков.

Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте 2015 года в пятом раунде под общим 135-м номером.