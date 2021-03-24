Японская фигуристка Рика Кихира безупречно исполнила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Спортсменка начала свое выступление с тройного акселя, затем прыгнула каскад из тройных флипа и тулупа, а также сольный тройной лутц.

Судьи оценили прокат японки на 79,08 балла, на данный момент она занимает второе место.

Кихира закрывала женскую короткую программу. Помимо нее, в тройку лидеров вошли две россиянки — Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Произвольная программа у женщин состоится в пятницу, 26 марта, в 20:00 по московскому времени. Турнир проходит в формате «пузыря», фигуристы выступают при пустых трибунах.