На чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция) завершилась женская короткая программа. В лидеры вышла россиянка Анна Щербакова, получившая 81 балл ровно.

Вторую строчку занимает японка Рика Кихира, третью — россиянка Елизавета Туктамышева. Обе спортсменки включили в свои прокаты сольный тройной аксель и выступили безупречно. Кихира набрала 79,08 балла, Туктамышева — 78,86.

Ещё одна представительница России Александра Трусова выступила неудачно и идет лишь 12-й. Она отказалась от тройного акселя, затем прыгнула сольный тройной флип. Третьим элементом должен был стать каскад с тройным лутцем, но Александра приземлила его в степ-аут и не смогла прицепить второй прыжок. Её результат — 64,82 балла.

Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта, и начнется в 20:00 мск.