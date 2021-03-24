Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил выступление россиянки Анны Щербаковой в короткой программе на чемпионате мира.

«Как Татьяна Анатольевна любит говорить, на разрыв аорты! Боже мой! Спасибо тебе, Анечка. Спасибо огромное за этот божественный, проникновенный прокат. На нас так удивлённо смотрели комментаторы из других стран!» — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он пояснил, что они вместе с комментатором Александром Гришиным вслед за Щербаковой повторяли все элементы, как и тренеры Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков.

Щербакова выиграла короткую программу, набрав ровно 81 балл при чистом прокате. На втором месте идет японка Рика Кихира, на третьем — Елизавета Туктамышева.