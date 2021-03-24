Новый главный тренер московского ЦСКА Ивича Олич прокомментировал возвращение в столичный клуб, за который ранее выступал в качестве футболиста.

По словам Олича, он был рад вернуться в Москву и доволен первым днем в ЦСКА. Главная задача, которую он ставит перед собой, вернуть ту команду, которую хотят видеть болельщики.

«Хочу, чтобы мы были на вершине не только в чемпионате России, но и в Европе. Очень много людей, работавших в клубе в моё время, ещё здесь. Было приятно всех увидеть. В ЦСКА играет Игорь Акинфеев, который в моё время был молодым вратарём, а сейчас уже опытный игрок. У него отличная карьера», — приводит слова Олича пресс-служба клуба.

Хорватский специалист добавил, что успел пообщаться с братьями Березуцкими, которые тоже недавно начали тренерскую карьеру и знают команду намного лучше, чем он сам. По словам Олича, ему важно услышать их мнение, чтобы наладить контакт с коллективом.

Олич возглавил ЦСКА после того, как Виктор Гончаренко был отправлен в отставку с поста главного тренера.