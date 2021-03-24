В Москве на стадионе «ВТБ Арена» стартовал хоккейный матч между «Динамо» и петербургским СКА. Команды в четвертый раз встречаются в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина, стартовое вбрасывание было произведено в 19:30 мск.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

После трех матчей СКА выигрывает серию со счетом 2-1. Первую встречу петербуржцы проиграли дома с крупным счетом 1:4. Вторая игра получилась менее результативной, но завершилась победой «армейцев» — 1:0. Затем серия переместилась в Москву, где гости вырвали победу в овертайме 3:2.

В регулярном чемпионате КХЛ команды играли между собой четыре раза за сезон, все матчи завершились победами «Динамо».