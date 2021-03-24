Первый канал опубликовал видео короткой программы Анны Щербаковой на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция).

Российская фигуристка вышла в лидеры соревнований, набрав ровно 81 балл. В своем прокате Щербакова исполнила двойной аксель, тройной флип и сложный каскад из тройных лутца и риттбергера. Она выступала под вторым номером в последней разминке, но никому из участниц, стартовавших позже, не удалось превзойти ее результат.

На втором месте идет японка Рика Кихира, включившая в свою программу тройной аксель. Замыкает тройку россиянка Елизавета Туктамышева, тоже исполнившая триксель.

Произвольная программа в Стокгольме состоится в пятницу, 26 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.