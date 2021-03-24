Вторая ракетка России Андрей Рублев рассказал о своей жизни и увлечениях вне теннисного корта. Спортсмен признался, что считает свой характер непростым.

«О моём характере, скорее, нужно спросить у моих близких и друзей. По-моему, я очень сложный человек. У меня свой взгляд на мир, на всё вокруг. Он немного отличается от многих других людей», — приводит слова Рублева TennisONE.

По словам Андрея, его хобби связаны со спортом: летом он любит заниматься вейкбордом, зимой — сноубордом, несмотря на опасность этих видов. Он добавил, что не играет в футбол из-за того, что не может контролировать всё вокруг.

«Казалось бы, он безопаснее, но меня могут сбить, даже если я буду беречь себя. А на вейкборде или сноуборде я сам всё контролирую. Так что чувствую себя безопаснее, даже если эти виды спорта более рискованные», — объяснил Рублев.

На этой неделе Рублев стартует на турнире категории «Мастерс» в Майами. Он начнет борьбу со второго круга, так как попал в число сеянных.