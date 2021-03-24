Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина оценила выступление россиянок в короткой программе на чемпионате мира.

Она похвалила Анну Щербакову и Елизавету Туктамышеву, которые с чистыми прокатами заняли первое и третье места соответственно. По мнению Москвиной, у спортсменок есть отличные шансы на медали.

«Двенадцатое место Трусовой — далеко не тот результат, которого от неё ожидали тренер и Федерация. Но ничего, всё бывает. Она молодая спортсменка, наверное, ещё нет опыта участия на крупных соревнованиях», — приводит слова Москвиной «Чемпионат».

Трусова допустила грубую ошибку, из-за которой осталась без каскада: он приземлила тройной лутц в степ-аут и не смогла прицепить к нему второй прыжок. Посмотреть прокат Александры можно на Nevasport.

Чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) с 23 по 28 марта при пустых трибунах.