Первый канал опубликовал видео короткой программы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме.

Спортсменка выступала первой в шестой разминке. Свое выступление она начала с тройного акселя, затем прыгнула каскад из тройных лутца и тулупа, а также тройной флип. Судьи оценили прокат Елизаветы на 78,86 балла. После короткой программы она идет на третьем месте.

В лидеры соревнований вышла россиянка Анна Щербакова, набравшая ровно 81 балл. Второе место занимает японка Рика Кихира с результатом 79,08.

Чемпионат мира в Стокгольме (Швеция) проходит в формате «пузыря», фигуристы выступают при пустых трибунах. Произвольная программа у женщин состоится в пятницу, 26 марта, в 20:00 мск.