В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. В 20:00 по московскому времени стартовала короткая программа у спортивных пар.

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Сборную России будут представлять три пары: чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В числе их соперников будут две китайские пары: действующие чемпионы мира Вэньцзин Суй и Цунь Хань, а также Пэн Чэн и Цзинь Ян, ставшие четвертыми на предыдущем мировом первенстве. Также на лед выйдут канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро и итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.