Московское «Динамо» принимает петербургский СКА в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. После 20 минут игры на столичной «ВТБ Арене» счет не открыт — 0:0.

В ходе первого периода между нападающим «Динамо» Даниилом Тарасовым и форвардом СКА Артемом Швецом-Роговым возникла драка. Из-за этого игрок «армейцев» не успел вовремя покинуть площадку, и команда получила штраф за нарушение численного состава. Оба хоккеиста, принявшие участие в потасовке, получили по пять минут штрафа.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

После трех матчей СКА выигрывает серию со счетом 2-1. Первую встречу петербуржцы проиграли дома с крупным счетом 1:4. Вторая игра получилась менее результативной, но завершилась победой «армейцев» — 1:0. Затем серия переместилась в Москву, где гости вырвали победу в овертайме 3:2.