На Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует первый в сезоне этап Гран-при Формулы-1. Гоночный уик-энд продлится с 26 по 28 марта.

В пятницу, 26 марта, пилоты проведут две сессии свободных заездов. Первая практика начнется в 14:30 по московскому времени, вторая — в 18:00.

На субботу запланирована третья тренировка, она начнется в 15:00 мск. Затем, в 18:00, стартует квалификация, по итогам которой определятся позиции пилотов на стартовой решетке.

Гонка проходить в воскресенье, 28 марта, в 18:00 мск.

В этом году Россию будет представлять один пилот — Никита Мазепин, подписавший контракт с американской командой «Хаас». Для него этот сезон в Формуле-1 станет дебютным, в прошлом году гонщик выступал в младшей серии — Формуле-2.