Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о неудачном выступлении Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате мира.

«Саша Трусова была готова на все 100 процентов. То, как она была готова, Саша показала на всех тренировках. Это была суперподготовленность. Думаю, что сказалось волнение», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что лутц и каскады Трусова способна прыгать с закрытыми глазами. К чемпионату мира фигуристка подошла в суперформе, исполняя и тройной аксель, и пять четверных прыжков.

«Перегорела возможно или переволновалась. Я уверена, что она попытается сделать свой максимум. Саша всегда мечтала сделать пять четверных, чтобы ее никто не отговаривал… Возможно этот момент сейчас настал», — сказала Рудковская.

Напомним, Трусова приземлила тройной лутц в степ-аут, поэтому не смогла прицепить к нему второй прыжок и осталась без каскада. После первой части соревнований она занимает 12-е место. Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта, в 20:00 мск.