Американский боец UFC Джастин Гэтжи удивлен, что ему не предложили провести бой за титул чемпиона в легком весе. После того, как россиянин Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, его пояс стал вакантным.

Драться за титул будут Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Гэтжи стал последним соперником Нурмагомедова: в октябре 2020 года россиянин одолел его удушающим приемом.

«Возможно, я кого-то взбесил своими разговорами в прошлом, кто знает? Я лишь знаю, что с 12-13 лет слушал всё, что говорил Дана Уайт в интервью. Он всегда говорил, что хочет видеть в бойце. И я делал это, я — чёртов засранец, который нужен Уайту», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.

Американец признался, что всегда ассоциировал себя с UFC, и ему будет больно, если он не будет чувствовать уважение к себе.

«Я не хочу драться где-либо ещё, не хочу никуда уходить. Но мои принципы — самое важное. Посмотрим, что будет», — сказал Джастин.

Титульный поединок Оливейра — Чендлер должен состояться на турнире UFC 262, запланированном на ночь с 15 на 16 мая мск.