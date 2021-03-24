Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков оценил выступление россиянок в короткой программе на чемпионате мира.

«Никаких ожиданий нет и не было. Никаких гаданий на кофейной гуще. Это спорт. Промежуточный этап хороший. Будем надеяться, что так и будет продолжаться. Трусова? Сложно сказать, что случилось, находясь в Москве. Но очень обидно, что так случилось», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Напомним, чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) в формате «пузыря», фигуристы выступают при пустых трибунах. После короткой программы на первом месте идет россиянка Анна Щербакова, второе место занимает японка Рика Кихира, третье — еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.

Александра Трусова располагается на 12-й строчке из-за того, что сорвала каскад: она приземлила тройной лутц в степ-аут и не смогла прицепить к нему второй прыжок.