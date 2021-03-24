Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что эстафета олимпийского огня Токио-2020 стартует в четверг, 25 марта.

Церемония начала эстафеты состоится в префектуре Фукусима, однако в ней не примет участие премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Ранее он объяснил, что расписание заседаний парламента не позволяет ему посетить мероприятие.

Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие летних Олимпийских игр.

Напомним, Олимпиада должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на год. Игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.