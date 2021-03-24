Восьмая ракетка мира Андрей Рублев выразил уверенность в том, что сборная России по футболу выйдет на чемпионат мира-2022.

По словам теннисиста, он, как и вся страна, будет поддерживать команду и следить за матчами. Рублёв пожелал футболистам наслаждаться каждым моментом, проведенным на поле, и стараться сделать всё, что от них зависит.

«Верю ли, что сборная России доберётся до Катара? Конечно. Как можно не верить? Тем более я уже тут, уже добрался», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

Сегодня, 24 марта, сборная России проведет первый матч отборочного турнира Чм-2022 — против Мальты на выезде. Игра стартует в 22:45 по московскому времени. 27 марта команда Станислава Черчесова встретится со Словенией, 30 марта — со Словакией.