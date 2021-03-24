На стадионе «ВТБ Арена» проходит хоккейный матч между «Динамо» и петербургским СКА. Команды встречаются в рамках второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, после 40 минут игры гости ведут со счетом 2:0.

Первый период прошел без результативных действий, обе шайбы были заброшены во втором игровом отрезке. В составе «армейцев» по голу забили нападающие Владимир Ткачев и Йонас Кемппайнен, оба отличились в большинстве.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

После трех матчей СКА выигрывает серию со счетом 2-1. Первую встречу петербуржцы проиграли дома с крупным счетом 1:4. Вторая игра получилась менее результативной, но завершилась победой «армейцев» — 1:0. Затем серия переместилась в Москву, где гости вырвали победу в овертайме 3:2.