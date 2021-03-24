Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о шансах его ученицы Александры Трусовой успешно исполнить произвольную программу на чемпионате мира.

«Не знаю, что будет послезавтра в произвольной программе. Однако я уверена, что это ее шанс сделать пять четверных. Посмотрим. Я еще не звонила Евгению, потому что уверена , что он находится в состоянии шока. Им нужно спокойно сесть, обдумать план и продолжать бороться», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

Она напомнила, как на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Плющенко шел четвертым после короткой программы, но в итоге завоевал серебро.

Напомним, в короткой программе Трусова приземлила тройной лутц в степ-аут, поэтому не смогла прицепить к нему второй прыжок и осталась без каскада. После первой части соревнований она занимает 12-е место. Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта, в 20:00 мск.