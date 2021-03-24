Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом на матч против Мальты в отборе на ЧМ-2022.

Место в воротах займет Антон Шунин, также с первых минут сыграют Георгий Джикия, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Даниил Фомин, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Ионов и Артем Дзюба.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров из Дании во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. В роли его ассистентов выступят Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.

Мальта и Россия находятся в группе H, куда также попали Хорватия, Словения, Словакия и Кипр. Игра состоится сегодня, 24 марта, и начнется в 22:45.