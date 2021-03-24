Тренер по фигурному катанию Елена Буянова прокомментировала выступление россиянок в короткой программе на чемпионате мира.

Буянова обратила внимание на лидерство Анны Щербаковой: по мнению тренера, фигуристка показала божественное катание, к которому невозможно придраться.

«Просто преклоняюсь перед Лизой Туктамышевой, эта девушка соревновалась с Аделиной Сотниковой. Мое сердце болеет за нее сильно – я знаю, сколько она прошла, как все это сложно, она прогрессирует, соревнуется достойно на высоком уровне», — приводит слова Буяновой ТАСС.

Что касается Александры Трусовой, её нельзя списывать со счетов, считает тренер. По мнению Буяновой, в произвольной программе россиянка покажет свое мастерство в четверных прыжках.

Напомним, Щербакова занимает первое место, Туктамышева — третье, Трусова — 12-е. Александра сорвала каскад в короткой программе, приземлив тройной лутц в степ-аут. Борьба за медали в женском катании продолжится 26 марта.