СКА на выезде нанес поражение московскому «Динамо» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ. Игра на «ВТБ Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Армейцы» забросили две шайбы во втором периоде. Сначала в большинстве отличился нападающий Владимир Ткачев, затем численным преимуществом воспользовался форвард Йонас Кемппайнен. В концовке третьей двадцатиминутки Артем Швец-Роговой отправил еще одну шайбу в ворота москвичей.

За полторы минуты до конца матча тренеры «Динамо» сняли вратаря. Играя вшестером, москвичи забросили одну шайбу в ворота Маркуса Хелльберга, отличился Иван Игумнов.

Таким образом, подопечные Валерия Брагина повели в серии со счетом 3-1. Первый матч в Петербурге «армейцы» крупно проиграли — 1:4. Затем дома победили с минимальным счетом 1:0, а в третьей игре в гостях вырвали победу в овертайме — 3:2.

Следующая игра состоится в Петербурге в пятницу, 26 марта. Победа выведет СКА в следующий раунд плей-офф.

Примечательно, что в ходе регулярного чемпионата СКА ни разу не сумел одолеть «Динамо», все четыре игры завершились победами москвичей.