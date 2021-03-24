«Металлург» на своей арене обыграл омский «Авангард» в четвертом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина. Игра проходила на «Арене-Металлург» в Магнитогорске и завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте игры благодаря точному броску Григория Дронова. Спустя восемь минут Тейлор Бек увеличил преимущество, но вскоре Клим Костин отыграл одну шайбу.

В середине второй двадцатиминутки Сергей Плотников отправил еще одну шайбу в ворота «Аванграда», а Деннис Расмуссен довел счет до разгромного незадолго до перерыва.

На 49-й минуте Плотников оформил дубль. Ещё по шайбе забросили Данила Юров и Филип Хольм.

Таким образом, счет в серии стал равным — 2-2. Следующая игра состоится в пятницу, 26 марта, в Балашихе.