Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что интересного увидела на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Ну, видела голый торс Клэбо, например. До старта чемпионата мира несколько раз пересеклись на тренировке с Терезой Йохауг. Меня очень удивило, что она ходила пешком, вот реально пешком! Не думала, что такое возможно», — приводит слова Степановой «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, она успела пообщаться с норвежкой Хеленой Фоссесхольм, с которой ранее переписывалась в «Инстаграме». Степанова призналась, что ей было очень интересно узнать, как взрослая команда функционирует изнутри.

Напомним, 20-летняя спортсменка вошла в состав национальной команды, но не приняла участие ни в одной гонке в Оберстдорфе. В следующем году она рассчитывает попасть на зимние Олимпийские игры в Пекине.