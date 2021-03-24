В Та-Кали (Мальта) на одноименной арене стартовал футбольный матч между сборными Мальты и России. Команды встречаются в первом туре отборочного турнира на ЧМ-2022, стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча осуществляет Первый канал.

Место в воротах российской команды занимает голкипер Антон Шунин. Также с первых минут на поле вышли Георгий Джикия, Андрей Семенов, Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Даниил Фомин, Ильзат Ахметов, Александр Головин, Далер Кузяев, Алексей Ионов и Артем Дзюба.

Встречу обслуживает датская бригада арбитров во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. В роли его ассистентов выступят Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.