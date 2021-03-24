Сборная Турции по футболу обыграла Голландию в первом матче отборочного турнира на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят» и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Турки открыли счет на 15-й минуте встречи, отличился нападающий Бурак Йылмаз с передачи Хакана Чалханоглу. На 34-й минуте Йылмаз оформил дубль, реализовав пенальти.

В начале второго тайма отличился и сам Чалханоглу, получив передачу от Умута Мераша. Затем голландцы отыграли два мяча, по разу забили полузащитник Дави Классен и нападающий Люк де Йонг. За девять минут до окончания основного времени Йылмаз оформил хет-трик и установил окончательный счет встречи.

В добавленное время арбитр назначил пенальти в ворота Турции, но Мемфис Депай не сумел его реализовать.