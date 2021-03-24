Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему не справилась с короткой программой на чемпионате мира. Она заняла 12-е место, сорвав каскад с тройным лутцем.

По словам Трусовой, она заменила тройной аксель на двойной, потому что прыжок не получался на утренней тренировке перед соревнованиями.

«Я считаю, что не справилась с волнением, в последнее время очень волнуюсь на соревнованиях. Не знаю, с чем это связано. По поводу четверных в произвольной программе ничего сказать не могу — все увидите в прокате», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».

Произвольная программа в Стокгольме (Швеция) состоится в пятницу, 26 марта, в 20:00 мск. После первой части соревнований лидирует россиянка Анна Щербакова, второе место занимает японка Рика Кихира, третье — еще одна россиянка Елизавета Туктамышева.