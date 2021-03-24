Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что попадание на чемпионат мира придало ей дополнительную мотивацию.

«Думаю, когда я поняла, что еду на чемпионат мира, я почувствовала дополнительную мотивацию, появилось больше сил, эмоций. Мне по-настоящему нравится процесс, мне нравится тренироваться. Конечно, у меня хорошая форма, потому что я хорошо тренируюсь. Я просто наслаждаюсь тем, что я здесь, и тем, что я в фигурном катании», — приводит слова Туктамышевой сайт ФФККР.

Напомним, чемпионат мира проходит в Стокгольме (Швеция) с 23 по 28 марта. Сегодня состоялась женская короткая программа, Туктамышева заняла в ней третье место. Её опередили россиянка Анна Щербакова и японка Рика Кихира, но высшую оценку за технику получила Елизавета.

Произвольная программа состоится в пятницу, 26 марта, и начнется в 20:00 мск.