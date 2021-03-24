Нападающий и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба открыл счет в матче с Мальтой в отборе на чемпионат мира.

Игра проходит в Та-Кали (Мальта) на одноименном стадионе, к 23-й минуте гости ведут со счетом 1:0. Дзюба забил с передачи Даниила Фомина.

Встречу обслуживает датская бригада арбитров во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. В роли его ассистентов выступят Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.

Прямую трансляцию матча осуществляет Первый канал.

Сборные России и Мальты выступают в группе Н, где их соперниками являются команды Хорватии, Кипра, Словении и Словакии. В субботу, 27 марта, подопечные Станислава Черчесова в Сочи сыграют со Словенией, 30 марта — на выезде со Словакией.