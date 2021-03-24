Российская фигуристка Анна Щербакова оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате мира в Сткогольме (Швеция). Спортсменка осталась довольна своим прокатом, потому что очень нервничала перед стартом соревнований.

«Мне нужно было сконцентрироваться и контролировать каждый элемент. Поэтому я очень счастлива, что получилось откатать программу чисто. Конечно, те условия, в которых приходится здесь быть, это что-то новое для нас. Но я знаю, что это очень важно — следовать необходимым правилам», — сказала Щербакова Международному союзу конькобежцев.

Щербакова добавила, что между короткой и произвольной программами у них будет один тренировочный день, поэтому можно будет отдохнуть и обдумать свой следующий прокат. По словам Анны, ей нужно будет сделать всё то же самое, что сегодня, потому что в короткой программе она отлично чувствовала себя на льду.

Напомним, Щербакова идет лидером соревнований, набрав 81 балл. Второе место занимает японка Рика Кихира, третье — россиянка Елизавета Туктамышева.