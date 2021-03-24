Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес удвоил преимущество своей команды в матче с Мальтой в рамках отбора на ЧМ-2022.

Игра проходит в Та-Кали (Мальта) на одноименном стадионе. На 23-й минуте нападающий и капитан Артем Дзюба с передачи Даниила Фомина вывел Россию вперед. Спустя 12 минут Фернандес отправил второй мяч в ворота Мальты.

Встречу обслуживает датская бригада арбитров во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. В роли его ассистентов выступают Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.

Прямую трансляцию матча осуществляет Первый канал.

Сборные России и Мальты выступают в группе Н, где их соперниками являются команды Хорватии, Кипра, Словении и Словакии. В субботу, 27 марта, подопечные Станислава Черчесова в Сочи сыграют со Словенией, 30 марта — на выезде со Словакией.