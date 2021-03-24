В Та-Кали (Мальта) на одноименном стадионе проходит футбольный матч между сборными Мальты и России. Команды встречаются в рамках первого тура отбора на чемпионат мира-2022, гости ведут со счетом 2:0.

Счет был открыт на 23-й минуте благодаря точному удару нападающего Артема Дзюбы с передачи Даниила Фомина. На 35-й минуте российский защитник бразильского происхождения Марио Фернандес удвоил преимущество команды.

Встречу обслуживает датская бригада арбитров во главе с Петером Кьерсгор-Андерсеном. В роли его ассистентов выступают Виктор Скютте и Йеспер Даль. Резервный рефери — Мортен Крог.

Прямую трансляцию матча осуществляет Первый канал.