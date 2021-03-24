В Стокгольме (Швеция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Сегодня, 25 марта, состоится короткая программа у мужчин, начало запланировано на 13:30 по московскому времени.

Сборную России, выступающую в нейтральном статусе, представят два фигуриста из группы Алексея Мишина — Михаил Коляда и Евгений Семененко. Оба спортсмена попали в третью группу участников: Семененко выступит под 12-м номером, Коляда — под 14-м.

В заключительную шестую разминку попали американцы Нейтан Чен и Джейсон Браун, итальянцы Даниэль Грассль и Маттео Риццо, японец Юдзуру Ханю и ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию.

В общей сложности на лёд выйдут 33 участника, с полным списком можно ознакомиться на сайте ISU.