Российская фигуристка Алёна Леонова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Спортсменка безупречно справилась с прокатом, включив в него тройной аксель.

«Наконец-то, Лизе поставили заслуженные баллы. Всё удалось сделать на «+». Это очень радует. И техника была прекрасная, и компоненты тоже были на хорошем уровне топовых спортсменок. Первый старт за долгие годы, где Лизу оценили по достоинству», — сказала Леонова «Спорту день за днем».

По мнению Леоновой, в начале проката, до исполнения тройного акселя, Туктамышева чувствовала себя немного зажато, но потом начала получать кайф от выступления. Когда был исполнен каскад и остался только флип, стало понятно, что всё будет хорошо.

Для того, чтобы удержать третье место, Туктамышевой надо чисто исполнить произвольную программу с двумя тройными акселями, считает Леонова. Но если Александра Трусова справится со всеми четверными прыжками, то может вытеснить Елизавету из тройки.