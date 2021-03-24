Сборная России U21 встретится со сверстниками из Исландии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Игра будет проходить на стадионе «Альцуфер» в Дьёре (Венгрия) сегодня, 25 марта, и начнется в 20:00 по московскому времени.

Российская команда попала в группу С, где, помимо Исландии, ее соперниками станут сборные Франции и Дании. По мнению экспертов, французы являются главными фаворитами турнира, в то время как россияне смогут побороться лишь за 8-12 места.

Команде Михаила Галактионова не поможет полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, недавно получивший травму. Вместо него вызван Константин Тюкавин из «Динамо».

Групповой этап чемпионата Европы проходит в период с 24 по 31 марта 2021 года. Плей-офф по решению УЕФА сыграют в период с 31 мая по 6 июня.