Сборная России по футболу обыграла Мальту, СКА нанес третье поражение «Динамо», а Анна Щербакова вышла в лидеры чемпионата мира. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Щербакова выиграла короткую программу на ЧМ

Российская фигуристка Анна Щербакова вышла в лидеры чемпионата мира, безупречно исполнив короткую программу. На втором месте идет японка Рика Кихира, на третьем — Елизавета Туктамышева. Александра Трусова из-за сорванного каскада стала лишь 12-й.

СКА в третий раз подряд обыграл «Динамо»

СКА увеличил свое преимущество в серии плей-офф КХЛ с «Динамо». Выиграв матч в Москве, «армейцы» повели со счетом 3-1 в серии. Сегодняшняя игра завершилась с аналогичным счетом, у СКА по шайбе забросили Йонас Кемппайнен, Артем Швец-Роговой и Владимир Ткачев. У «Динамо» единственный гол в активе Ивана Игумнова.

Сборная России обыграла Мальту

Сборная России по футболу обыграла Мальту в первом матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Та-Кали и завершилась победой со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе россиян по голу забили Артем Дзюба и Марио Фернандес, у Мальты отличился Джозеф Мбонг.

МОК подтвердил старт эстафеты олимпийского огня

МОК подтвердил, что 25 марта стартует эстафета олимпийского огня. Церемония состоится в в префектуре Фукусима, затем олимпийский огонь пронесут через все 47 префектур Японии до Токио, где и будут проходить Игры летом 2021-го года.

Роналду и Пирло останутся в «Ювентусе» на следующий сезон

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло и форвард Криштиану Роналду останутся в туринском клубе на следующий сезон. Об этом рассказал вице-президент клуба Павел Недвед. Ранее ходили слухи, что португальский нападающий хочет вернуться в «Реал», а у Пирло конфликт с президентом «Ювентуса».